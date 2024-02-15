桃園市昔斥資近2億元在大園竹圍漁港打造遊艇碼頭，豈料竣工不到1年，浮箱體就陸續損壞，共損失價值破千萬的24座浮箱體。桃園市長張善政上任後啟動公共工程體檢，分析出3大缺失，市府委託第三方單位損壞鑑定，責任釐清已完成，並發文要求廠商改正，雙方協商不成，目前市府與廠商調解中，若調解破局，不排除進入訴訟程序。

為增添休閒漁港亮點，桃市府過去在竹圍漁港打造63席遊艇專用泊位，工程經費1億8928萬元，漁業署補助7558萬元，遊艇碼頭2021年3月竣工後，不到1年就陸續發現浮箱體損壞、傾斜，在岸邊四散載浮載沉，由於預算龐大卻成效不彰，此案還一度升級為藍綠政治攻防話題。

張善政先前啟動公共工程體檢，針對竹圍漁港遊艇碼頭案分析，共24座浮箱體損毀，價值1368萬元，且A、D區碼頭已無法使用，減少17個席位。主要工程缺失包括給廠商規畫設計的期程太過倉促，無法完整評估現況、缺乏現場實測波高數據，直接引用台北港波高作為設計依據，不符現況、竹圍漁港消能設施不足。張善政更曾直言，此處不適合建遊艇碼頭，「決策錯誤比設計錯誤更嚴重」。

農業局依市府公共工程體檢委員會建議，A、D區浮動碼頭受損箱體後續不修復使用，B、C區則持續使用，也已委託中華民國水利技師公會全國聯合會辦理損壞鑑定，相關損壞責任釐清已完成，並將鑑定結果函文要求廠商改正，不過，市府與廠商協商不成，正辦理調解。

農業局漁牧科長高明‧帕桑表示，此案經技師公會鑑定，施工廠商與設計監造單位皆有責任，市府要求廠商依鑑定報告指出的缺失改正，但廠商針對「損害比例」仍有疑義，故進入調解程序。目前廠商已提出履約爭議調解，後續農業局將配合法務局申訴審議委員會安排調解事宜。

高明‧帕桑提到，目前遊艇碼頭A、D區已停用，B、C區現況為遊艇停泊船為主，農業局後續將視碼頭情況調整泊位，保障船主權益。