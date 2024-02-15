柬埔寨警方15日下午針對晚安小雞自導自演案件舉行記者會說明。（圖／中時資料照、臉書）

網紅「晚安小雞」自稱在柬埔寨西港電信詐騙「凱博園區」遭到圍毆，當地警方指控他自導自演，隨後更將他與網紅「阿鬧」上銬逮捕。柬埔寨警方於當地時間今（15）日下午2時30分（台灣時間15日下午3時30分）召開記者會詳細說明。

據《柬中時報》報導，柬埔寨西哈努克省省長郭宗朗在西哈努克省警察局召開記者會，畫面顯示晚安小雞及阿鬧均上銬，狼狽現身警局。

記者會現場也擺放許多鬼娃面具、拍攝造假影片時穿著的衣服、軍裝、假槍、理髮器，以及用來冒充鮮血的紅色液體等工具。

柬埔寨警方記者會現場擺放了搜出的鬼娃面具。（圖／柬埔寨警方提供）

據了解，柬埔寨警方將以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」來偵辦及移送。

柬埔寨警方記者會現場。（圖／柬埔寨警方提供）

《柬中時報》指出，柬埔寨警方照慣例不會直播記者會，不過報導記者會內容的《柬中時報》網站已經過載，其他柬國媒體也尚未更新記者會內容。

柬埔寨警方記者會現場。（圖／柬埔寨警方提供）

《柬中時報》14日引述柬國警方，痛批晚安小雞發布自導自演的造假影片，故意損害柬埔寨形象聲譽。

柬埔寨警方搜出許多鬼娃面具。（圖／柬埔寨警方提供）