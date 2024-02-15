殺豬祭典這項傳統從清朝時期就已存在，是感謝神明保佑平安而存在的習俗，並非為了殺生而舉辦的活動。（民眾提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市三峽清水祖公聖誕是為國際台灣盛事之一，每年農曆正月初六在長福巖清水祖師廟舉辦，恭祝三峽清水祖師公聖誕千秋，信眾們會在這天舉行遶境慶祝祖師爺誕辰，並同時舉辦神豬大賽，今年共有四隻神豬參賽，例祭今年輪到王姓主持祭典，特等獎最終由爐主王識華與兒子陳俊傑以飼養重達1590台斤神豬一舉拿下。

農曆正月初六是清水祖師爺的誕辰，各地祖師廟都會舉行祭祀慶典，其中三峽祖師廟以姓氏區分，分別為劉、大雜姓、陳、林、中庄雜姓、李、王共7股，逐年輪值主持，家戶都會準備豐盛牲禮，並舉辦神豬祭典，而神豬祭典歷史超過200多年，西元2011年7月「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」被指定為無形文化資產，且規模最大也最熱鬧。

殺豬祭典這項傳統從清朝時期就已存在，是感謝神明保佑平安而存在的習俗，並非為了殺生而舉辦的活動，且現代人多居住在公寓或社區大樓，難有空間在養豬，現今許多飼主為了為了符合政府環保規定，大部分也是委託專業養殖農場飼養。

財團法人新北市三峽長福巖清水祖師公總務組長劉金達表示，神豬祭典是從清末就開始的活動，當時因日本與中國正在戰爭，因此光復時期活動被迫停止四年，以及前幾年因疫情因素停辦，除此之外每年都固定於大年初六舉辦，但活動因時空背景不同有愈趨式微的現象。