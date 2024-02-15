中華汽車秉持商用車主最強後盾的服務精神，為頭家推出強化車輛管理利器，2月15日正式發表「CMC Connect」智慧聯網APP，透過CMC Connect智慧聯網APP管理服務功能，提供「快通知」、「快物流」、「快救援」、「快掌握」與「快保修」5大功能，讓車主遠端達成車輛管理，迅速掌握車況資訊、彈性調整物流配送、掌握車輛位置、遇事故時能夠一鍵救援。即日起中華菱利新車車主免費升級，獨享智慧聯網服務2年，再加贈紅利積點10萬點。

中華汽車表示，中華菱利領先同級，推出「CMC Connect」智慧聯網APP，運用雲端掌握車況提供5大功能，用效率幫車主助攻生意：包括每6秒更新車況資訊，讓車主遠端也可迅速掌握愛車狀況。APP中可快速查看車況，掌握剩餘里程與油量，即時了解加油需求、車速、車輛位置、胎壓是否異常、行駛里程等資訊。

其次，聰明安排送貨順序與物流訂單，管理更有效率，於APP中輸入訂單，便捷安排每日送貨路線，面對突發狀況也能夠輕易調整。數位化管理訂單，省時、高效，節省車主寶貴的時間。如遇車輛事故狀況，可透過APP一鍵撥打110報警、119救護車或道路救援；若遭遇緊急事故SRS輔助氣囊爆開時，系統將自動通知緊急連絡人，並啟動客服關懷。還可透過GPS定位與電子圍籬設定，掌握車輛進出工作範圍的時間，預先做好接應的準備。

「CMC Connect」更貼心整合預約保修與查詢服務廠功能，便利安排車輛保修，確保車輛狀況與行車安全；返廠時可透過遠端保修進度顯示掌握進度，不須現場枯等，讓時間運用更有彈性。

因應商用市場需求，CMC近年來積極推動數位移動服務，透過用車數據分析，精準建置「顧客體驗旅程」，2024年瞄準自營商頭家管理車隊需求，攜手全球雲端技術領導品牌Amazon Web Services (AWS) 提供雲端解決方案與豐富的國際大廠車聯網使用經驗、遠傳電信提供全球連線管理平台與豐富的物聯網連線管理經驗，共同推出「CMC Connect」智慧聯網APP，能輔助頭家了解車輛使用狀況，更能透過APP首創的「記帳本」功能，由系統自動帶入車輛花費資訊，車主更可隨時新增、修訂將購車、規費、保修、油錢等費用整合，有效解決頭家車輛管理的困擾。