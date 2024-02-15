蔡壁如又被跳過？ 爆「民眾黨團拜沒人通知我」 @ChinaTimes

民眾黨前立委蔡壁如今(15日)正式到台中市府擔任有給職市政顧問。前北市府市政顧問、前柯幕僚張益贍表示，盧秀燕延攬蔡壁如是為了跟民眾黨主席柯文哲有直通的管道，但柯馬上就說蔡壁如是「人家團隊」一刀切割；張益贍解讀，柯此舉是想跟蔡壁如說她沒用了、也要讓盧認為蔡沒用了，但柯文哲要小心切割蔡壁如，因恐讓她變成有最多秘密的最大柯黑。

蔡壁如今正式到台中市政府上班，柯文哲被問及此事回說，蔡壁如到台中市政府上班，就是台中市政府團隊的一員，是人家團隊的一份子。

對此，前台北市政府顧問、前柯幕僚張益贍今(15日)在廣播節目《POP搶先爆》表示，盧秀燕延攬蔡壁如做市政顧問，一定程度上能保持與民眾黨、柯文哲的溝通管道，這個功能很了不起。且12職等市政顧問是最高級的市長幕僚，重要性是取決於市長指派的任務和授權程度，以及蔡壁如與盧秀燕的關係，是經營地方的好位置。

但分析柯文哲的態度，張益贍今也在政論節目《狠狠抖內幕》直言，柯一直認為蔡壁如要聽他的，蔡壁如爭取來的就都是柯文哲的，如今蔡壁如到台中市政府當市政顧問、向盧秀燕輸誠，柯文哲就馬上說「她是別人的人」，意在一刀切割。他解讀，這是柯文哲在對蔡壁如說「你已經沒有用了」；依此，盧秀燕看中的本是蔡壁如與柯文哲的關係，如果蔡壁如被柯切割，對盧秀燕也沒用了。

張益贍直言，柯文哲就是要對黨內和社會形塑出蔡壁如已經不能代表民眾黨，從此就是國民黨是盧秀燕的人，跟柯文哲已經沒有關係的印象，這是柯文哲非常狠的地方。

張益贍也跟柯文哲喊話，沒有人是沒有用的，只是柯不會用人，很多忠誠的柯幕僚會變成柯黑，都是柯文哲一手造成的，如今柯切割蔡壁如，可能明天蔡壁如就會被變成最大柯黑，且還是掌握最多柯文哲秘密、最了解柯文哲的大柯黑。