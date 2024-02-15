5旬婦人遶境突然昏倒 員警鳴笛開道搶救命

許多民眾為了保佑一整年平安，都會參加祈福遶境活動，新北市53歲葉姓婦人於今（15）日參與三峽區神豬遶境祈福儀式，但遶境沒多久，竟臉色蒼白癱軟倒地，一旁民眾發現急忙向員警求救，因現場交通管制車輛進出困難，員警用警車鳴笛開道，將婦人送往醫院搶救，所幸撿回一命。

據了解，53歲葉姓婦人在春節期間就已身體不適，但仍堅持參與遶境祈福，卻在遶境過程中癱軟在地，一旁民眾發現趕緊向三峽派出所員警求救，「警察先生，那邊有個婦人身體不舒服，能不能幫忙一下」，警員到場後發現葉姓婦人臉色蒼白精神恍惚。

因婦人狀況無法用警用機車載運，員警評估現場交通狀況，認為等待救護車前來可能緩不濟急，於是通知附近待命的警員開警車抵達，兩人同心協力用警車載送婦人前往鄰近恩主公醫院急救，初步檢視婦人下腹部大量出血，如果再晚一點，可能會有生命危險，幸好員警即時協助，才撿回一命。