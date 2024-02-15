經過1年辛苦復健味全龍投手徐若熙去年季中復出，擁有「新鮮韌帶」的他不僅球速未減，還在「台灣大賽」G6背水一戰繳出7局無失分好投為球隊續命，總教練葉君璋希望他能健康投完整季，與王維中、林子昱共同扛起本土先發重責。

徐若熙在2022年7月動右手肘韌帶置換手術（Tommy John），經過一年復健後在去年8月27日重回一軍賽場，並在台灣大賽扛起G1、G6先發重責，尤其第6戰成功幫球隊續命，也讓他獲選總冠軍戰最有價值球員，球季結束後也代表國家出戰亞錦賽，繳出亮眼表現，吸引許多球探目光。

今年若無意外，徐若熙將扛起龍隊本土先發重責，葉君璋表示，雖然他現在已經完全健康，但球隊還是會控制他的投球局數，過去他最多80局，希望今年可以健康投100至120局。

聽到葉總這樣說，徐若熙表示，身為先發投手自己當然也想完成這項任務，「先發投手就是要吃局數，不管用什麼方式都要完成。」目前他已進牛棚約3、4次，也會想爭取開幕戰先發，「但最重要還是要先把自己調整好，等待教練安排。」至於旅外部分他尚未多想，希望等到在中職投出穩定成績、取得資格後再來思考。

葉君璋也點名徐若熙與王維中、林子昱是目前規劃的本土先發人選，另外提到廖任磊、呂偉晟也是備受期待的投手。由於今年上半季龍隊確定少了布里悍1名先發大將，目前還無法定論誰能補上他的空缺，葉總希望過去效力富邦悍將的愛普勒能補上，也期待今年將回到先發的王維中能繳出單季10勝成績，「我覺得他有能力，應該要朝這個數字去。」