台中市62歲林姓男子，上周騎車前往醫院就診，結束後卻遍尋不到愛車，急忙到鄰近派出所求助，非常篤定自己沒有記錯停車位置，警員遂前往遺失地點，不到3分鐘就在附近尋獲機車，原本態度堅定的林男，自覺鬧了烏龍，深覺不好意思向警員致歉，也感謝波麗士的熱心協助，讓他與愛車重逢。

台中市警三分局合作派出所警員賴柏穎、李志宏，上周夜間準備出勤巡邏時，看見林姓男子驚慌失措走進派出所，喊著「我的機車不見了」，接著表示自己住在附近，平常都到中國附醫東區分院就診，非常篤定自己未記錯停放位置。

警員確認林男機車停放處，請其在所內稍後，隨即前往停車位置尋找，現場未發現有遭竊跡象，亦無被拖吊的紀錄，遂往四周搜尋，不到3分鐘，就在距離20公尺處尋獲林男機車，林姓男子對於自己粗心而勞師動眾感到十分不好意思，直說下次要用手機拍照幫助記憶，避免再次搞烏龍。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾若外出旅遊，停放車輛時，可透過手機拍照留存的方式，拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。