雲品公布2024年1月自結合併營收3.02億元，月增7.77％、年增9.98％，超越2020年同期2.85億元、改寫歷史新高。公司表示，主因尾牙、大型外燴及結婚宴會接近滿檔，日月潭雲品溫泉酒店住房表現穩健，台北君品酒店則適逢歸國投票需求，帶動住房率持續攀升。

展望後市，由於適逢7天春節連假，雲品預期日月潭雲品及台北君品2月住房表現將續旺，配合年後春酒旺季即將到來，使業務需求維持暢旺，而攜手亞果遊艇規畫的「亞果薈」已於除夕夜試營運、將在19日正式開幕，均有助2月營收持穩高檔，首季旺季營運可期。

雲品表示，「亞果薈」平均桌價落於1萬9990元～2萬5990元間，目前宴會訂單已接到2025年首季。而旗下「君品Collection」的委託經營與直營宴會廳總桌數，已躍升至920桌以上，全年婚宴接單量仍有可觀成長空間。

此外，雲品籌備中的烏來「蘇卡利．漫活」溫泉別墅，預計將於第二季問世迎賓，將以永續、奢華精緻溫泉的旅宿與獨特的附屬餐飲與宴會服務進入觀光餐旅市場，看好有望帶動營運市況持穩向上。

雲品透過星級飯店營運、館外宴會餐飲、受理委託經營管理三大主要事業，持續創新與優化營運動能，並以委託經營案積極布局觀光市場，目前受委託營運據點已達12處，且今年會有2處新據點加入營運陣容，將可有效推升營運動能、並提高淨利率。

雲品指出，公司短期規畫執行各項創意行銷與優質產品，中長期則布局多角化經營策略，盼使營運績效穩健成長。同時，目前洽談中、議約中的新案在今年會有初步成果，未來將承攬更多委託經營案，有效維持營運穩定成長動能。