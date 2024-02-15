周四南韓KOSPI指數收盤跌6.62點或0.25%，為2613.8點。成交量為適中的6.078億股，價值10.25兆韓元(約合76.8億美元)。

外資和機構投資人分別賣超148億和493億韓元，散戶則買超297億韓元。

美國在周二公布CPI高於預期，華爾街股市因而大跌；然而周三反彈上漲。一月份升溫的CPI資料，給降息預期者潑了一盆冷水，但是在聯準會官員發表鴿派言論之後，投資者平靜了下來。

聯準會芝加哥分行行長Austan Goolsbee表示，通膨可能會在未來幾個月略微上升，但這仍符合聯準會2%的目標。

在首爾股市，大型股票漲跌互見。三星電子跌1.35%，至7.3萬韓元；SK海力士持平，為14.87萬韓元。

現代汽車跌2.24%，子公司起亞汽車跌3.5%。

生物巨頭三星生物科技股價下跌0.85%。賽特瑞恩(Celltrion)也跌0.87%。

頂級電池製造商LGES升1.9%。電池原料商浦項Future M升5.25%。

韓元匯率上揚，來到1334.0韓元。