有些人要擁有很多財富，才會覺得快樂幸福，但有些人不用追求物質，日子也能過得有滋有味，《搜狐網》盤點12生肖，其中5生肖最容易感到幸福，他們追求的東西很簡單，只要一家人健康快樂在一起，即使平平淡淡，也能感到無比幸福。

▌生肖鼠

屬鼠的人喜歡動腦子，能與他人平等相處，並在自己擅長的領域不斷探索和發現，他們遇事不驚慌，適應各種複雜的環境，是各工作崗位上的優秀人才，屬鼠的人一向忠於愛情，雖然生活很平凡，但是有心靈相通的另一半和孩子，就會覺得很幸福、幸運。

▌生肖兔

屬兔的人簡單而善良，不喜歡太辛苦、複雜的工作，也不會嘗試超出能力的事情，對於那些高風險、高回報的工作，生肖兔一向敬謝不敏，他們不想讓自己陷入危險，只想每天過得開心，痛苦無助或孤獨無聊時，有所愛之人陪伴身邊，他們就會感到非常幸福。

▌生肖羊

屬羊的人性格溫和，樂於行善，當生活裡出現一些小確幸，容易心滿意足，生肖羊要的幸福很簡單，一家人健康快樂在一起，即使生活平凡都好，屬羊的人不貪求物質，不太在乎金錢，有良好的道德觀，若是有人願意和他們攜手努力，共同創造未來，會讓他們感到快樂又幸福。

▌生肖狗

屬狗的人天性單純，對感情有潔癖，要求絕對的忠誠，如果被背叛了感情或婚姻，就會立即轉身。離開，他們為人謙虛、勤奮、節儉，有強烈的志向和對家庭的熱愛，他們為事業奮鬥，謙虛謹慎，不放過任何成功的機會，同時也願意為愛情和婚姻付出更多，享受家裡的幸福溫暖。

▌生肖豬

屬豬的人欲望低，很容易得到滿足，他們忠誠、富有同情心，喜歡幫助別人，同時也淡泊名利，樂於照顧家庭，孝敬父母，也愛做美味佳餚，享受與家人在一起的時光；他們是優秀的丈夫或妻子，無論如何都不會背叛婚姻和愛情，就算另一半賺得不多，也會和他一起面對，夫妻同心讓生肖豬覺得很幸福。