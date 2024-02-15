過年期間吃飽睡、睡飽吃，開工後只好賣力「還債」，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi精選低卡甩油好夥伴，從減糖巧克力、低卡珍珠、療癒加油紙膠帶、創意餐盤，都是可愛又具療癒效果的小物，讓飲食控制變成快樂儀式，即日起至2月29日使用APP下單，消費滿1300元折100元，滿2200元折200元(每人限用一次)。

Hangry Buddy香菇素肉燥燕麥蒟蒻飯即食包，135元。（Pinkoi提供／古明弘台北傳真）

蒟蒻曾被世界衛生組織認定為世界十大保健食品之一，Hangry Buddy香菇素肉燥燕麥蒟蒻飯即食包，只需隔水加熱2分鐘，就能滿足口腹之慾，也無負擔；PremiOne奇亞籽燕麥營養棒口感細緻酥脆，是一款美味又高營養的零食選擇，低卡又高纖，奇亞籽還富含豐富的蛋白質，提供長時間的飽足感。

PremiOne奇亞籽燕麥營養棒，275元。（Pinkoi提供／古明弘台北傳真）

意志力也是瘦身的重要元素，樂陶陶拒絕胖胖獨享禮盒，適合送給想要減肉的朋友或大食量的好朋友，也可以買來提醒自己，讓每個用餐時刻，用最可愛、療癒的方式提醒自己吃少一點。另外，Pinkoi推薦可愛有趣的小渡努力減肥紙膠帶，輕輕黏在辦公室或居家角落，提醒減肥目標的重要性，是個激勵趣味的小幫手。