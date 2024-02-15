台南各文化館舍、古蹟景點春節期間吸引遊客造訪。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

春節7天連假，台南在2024台灣燈會、各特色燈節等活動加持下，吸引逾千萬旅遊人次造訪，觀光旅遊局統計，各大廟宇如南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、麻豆代天府及鹽水武廟等祈福遊客累計逾510萬人次，另，安平燈區從2月3日開展迄今累計逾306萬參觀人次。

觀光旅遊局長林國華表示，2024台灣燈會安平燈區開展成功帶動人潮來台南，春節平均住宿率近9成，接續而來萬眾期待的高鐵燈區進入倒數8天，將於元宵即熱鬧啟燈登場迎賓。

正統鹿耳門聖母廟春節期間湧現參拜香客。（鹿耳門聖母廟提供／曹婷婷台南傳真）

觀旅局統計，台南春節期間各大廟宇如南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、麻豆代天府及鹽水武廟等參拜遊客累計逾510萬人次，假期最後1天逢西洋情人節，各地月老廟香火鼎盛也帶動周邊觀光效益；熱門景點如國華海安、小西門及南紡等商圈，赤崁樓及孔廟古蹟園區周邊也有逾百萬人次走訪逛街吃小吃。

此外，有全台最美山林燈節美譽的「龍崎光節空山祭」、最美水岸燈節「月津港燈節」及首屆辦理的「新營波光節」，光影藝術結合地方文化與環境，吸引逾38萬旅客。戶外景點關子嶺、七股鹽山、總爺藝文中心、頑皮世界及青鯤鯓扇型鹽田等，也累計逾21萬旅客到訪。

緊接著，2月24日台灣燈會高鐵燈區的盛大開幕，主燈「龍來台灣」即將閃耀台南夜空，元宵節重頭戲另還包括鹽水蜂炮、鹿耳門聖母廟高空煙火秀，也同步在2月24日盛大登場，讓台南變成燈光閃耀不夜之城。

文化局表示，今年台南各具特色的燈節，包含安平燈區、鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭等，從初一到初五共湧入近280萬人次造訪，合計門票、紀念品及相關活動收入達667餘萬元，今年各館舍、園區都湧入萬人以上走訪行春。

文化局長謝仕淵表示，2024年對台南來說是非常重要的一年，隨著台南400系列文化行動與活動展開，後續將有更多精心規畫、面向全世界的文化活動陸續起跑。市長黃偉哲表示，台南400系列活動從台灣燈會展開，歡迎全世界好朋友到台南，與台南一起世界交陪，歡慶榮耀的一年。