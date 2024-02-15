新華社15日引述大陸國家機關事務管理局消息，2024年國管局將嚴格落實中共黨政機關要習慣過緊日子要求，持續推進公共機構能源資源節約和生態環境保護工作，組織實施節約能源、水、糧食、資產等資源的具體舉措，推進資源節約集約循環高效利用。

據介紹，聚焦公共機構帶頭節約，國管局將嚴格執行能源消費總量與強度「雙控」制度，抓好電、油、氣等能源節約，強化能耗定額指標管理，完成能源消費年度下降指標；推廣運用先進的節水技術、設備和產品，開展公共機構節水器具普及行動，切實提升水資源利用效率。

此外，抓實反食品浪費工作，全面實施機關食堂反食品浪費工作成效評估和通報制度等；組織第2批全國公共機構生活垃圾分類示範點遴選活動，開展公共機構生活垃圾分類志願服務活動，推動公共機構廢棄物循環利用體系建設。

據了解，2024年，國管局還將啟動中央國家機關2025至2030年節能改造規畫編制工作，不斷強化節能減碳項目工作系統性、前瞻性和針對性；優化公共機構用能結構，減少煤炭等化石燃料消費，推廣新能源新技術；鼓勵應用市場化機制，引入社會力量，推動更多能源費用託管等合同能源管理項目落地等。