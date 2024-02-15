台積電今（15日）股價創新高，衝破688元天花板改寫至709元，終場上漲51元（約7.89%）至697元。主要股東的持股市值也跟著水漲船高，即將退休的董事長劉德音身價單日大增近6.6億，總裁魏哲家身家增加逾3億，董事曾繁城持股近3萬張，市值暴增15億，相當驚人。

根據證交所資料，劉德音即將在今年股東會結束後退休，持有12,913張台積電股票，農曆年前市值約為83.4億，如今以收盤價697元估算，市值飆破90億，短短一天增加超過6.58億。

魏哲家的身價同樣飆升，持股6393張市值達44.56億，較前一個交易日增加逾3.26億，此外，魏哲家還有1600張台積電股票質押給銀行，妻子與家人共持有約700張台積電股票，市值也將近5億。

除了魏哲家與劉德音之外，台積電董事曾繁城持有29,473張股票，年前市值約190億，如今市值飆至205億，身家增加15億。曾繁城的配偶與家人持有逾5簽章台積電股票，市值突破35億。

台積電ADR在農曆春節期間大漲，刺激台積電在開工日狂飆，摩根大通先前給予目標價為770元，高盛與美銀開出760元，摩根士丹利給予758元目標價，瑞銀設750元目標價，花旗環球則給出720元目標價。