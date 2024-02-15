萬海表示，此航線配置為七艘13,000 TEU船舶，航程周期為56天。其中萬海投入五艘船舶，海洋網聯船務投入兩艘船舶共同營運。首航次預計將於2024年4月底或5月初由越南海防港出發。

根據萬海規劃，AP1航線靠泊港口為：海防－蓋梅－蛇口－廈門－台北－寧波－上海－洛杉磯－奧克蘭－蛇口－海防。

萬海表示，此一亞洲至美西直航航班，將提供更優質、更為綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。