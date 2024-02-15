萬海表示，此航線配置為七艘13,000 TEU船舶，航程周期為56天。其中萬海投入五艘船舶，海洋網聯船務投入兩艘船舶共同營運。首航次預計將於2024年4月底或5月初由越南海防港出發。
根據萬海規劃，AP1航線靠泊港口為：海防－蓋梅－蛇口－廈門－台北－寧波－上海－洛杉磯－奧克蘭－蛇口－海防。
萬海表示，此一亞洲至美西直航航班，將提供更優質、更為綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。
萬海(2615)1月合併營收為92.52億元，年減2.56%，因應美西市場發展並提供客戶更為穩定的運送服務，萬海航運將改造現行AA3航線，更名為AP1航線，並與海洋網聯船務(Ocean Network Express)共同經營此航線。
萬海表示，此航線配置為七艘13,000 TEU船舶，航程周期為56天。其中萬海投入五艘船舶，海洋網聯船務投入兩艘船舶共同營運。首航次預計將於2024年4月底或5月初由越南海防港出發。
根據萬海規劃，AP1航線靠泊港口為：海防－蓋梅－蛇口－廈門－台北－寧波－上海－洛杉磯－奧克蘭－蛇口－海防。
萬海表示，此一亞洲至美西直航航班，將提供更優質、更為綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。
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