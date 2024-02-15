4名男子14日情人節晚上透過同志交友軟體約砲，相約在北區火車站前平價飯店開房，過程中注射毒品助性，15日清晨6時30分起床卻發現李姓男子疑似吸毒過量斷氣，其餘3人只好報警，警方將3人逮捕，依照毒品罪與過失致死罪嫌送辦，屍體並報請檢察官相驗釐清死因。

46歲李姓男子（死者）14日情人節當晚，透過同志交友軟體APP，與43歲李姓男子、36歲李姓男子與33歲黃姓男子相約開房，4人相約在台南車站前1間平價旅店，其中43歲李男自開1房，等其他3人在對面開房後，再走到3人的房間開轟趴。

4人性愛過程中施用加入生理食鹽水稀釋的安非他命，再以針頭注射進體內，享受雜交快感助性。不料一夜快活後，隔天清晨起床時，發現47歲李男屢叫不醒，湊近一查竟無呼吸心跳，疑似施用毒品過量身亡，3人錯愕之餘，最後仍決定報案，請救護人員到場。

警方在現場查獲1支針頭，死者身上無明顯外傷，並在43歲李男的房中查到50克毒品，3人驗尿皆有毒品反應。

令警方吃驚的是，這場「男上加男」的性愛趴中，其中1男供稱自身患有愛滋病，但房內並未查獲遺留的保險套，全案依照毒品罪與過失致死罪嫌將3人移送台南地檢署偵辦，屍體則報請檢察官相驗進一步釐清死因。

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