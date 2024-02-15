中華秉持商用車主最強後盾的服務精神，為頭家推出強化車輛管理利器，2月15日正式發表「CMC Connect」智慧聯網APP，透過CMC Connect智慧聯網APP管理服務功能，運用雲端掌握車況提供「快通知」、「快物流」、「快救援」、「快掌握」與「快保修」5大功能，讓車主遠端達成車輛管理，迅速掌握車況資訊、彈性調整物流配送、掌握車輛位置、遇事故時能夠一鍵救援。

中華車領先同級 首推「CMC Connect」智慧聯網APP
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