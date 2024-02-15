因應商用市場需求，中華(2204)CMC近年來積極推動數位移動服務，透過用車數據分析，精準建置「顧客體驗旅程」，2024年瞄準自營商頭家管理車隊需求，攜手全球雲端技術領導品牌Amazon Web Services(AWS)提供雲端解決方案與豐富的國際大廠車聯網使用經驗、遠傳(4904)提供全球連線管理平台與豐富的物聯網連線管理經驗，共同推出「CMC Connect」智慧聯網APP，能輔助頭家了解車輛使用狀況，更能透過APP首創的「記帳本」功能，由系統自動帶入車輛花費資訊。未來，CMC將持續提供車主多元數位移動服務。