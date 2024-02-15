中華秉持商用車主最強後盾的服務精神，為頭家推出強化車輛管理利器，2月15日正式發表「CMC Connect」智慧聯網APP，透過CMC Connect智慧聯網APP管理服務功能，運用雲端掌握車況提供「快通知」、「快物流」、「快救援」、「快掌握」與「快保修」5大功能，讓車主遠端達成車輛管理，迅速掌握車況資訊、彈性調整物流配送、掌握車輛位置、遇事故時能夠一鍵救援。
《汽車股》中華聯手AWS、遠傳 共造商用車智慧聯網APP
因應商用市場需求，中華(2204)CMC近年來積極推動數位移動服務，透過用車數據分析，精準建置「顧客體驗旅程」，2024年瞄準自營商頭家管理車隊需求，攜手全球雲端技術領導品牌Amazon Web Services(AWS)提供雲端解決方案與豐富的國際大廠車聯網使用經驗、遠傳(4904)提供全球連線管理平台與豐富的物聯網連線管理經驗，共同推出「CMC Connect」智慧聯網APP，能輔助頭家了解車輛使用狀況，更能透過APP首創的「記帳本」功能，由系統自動帶入車輛花費資訊。未來，CMC將持續提供車主多元數位移動服務。
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