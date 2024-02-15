14日下午1艘大陸籍無名漁船非法闖進金門北碇島附近禁止水域線捕魚，因拒檢逃離造成船隻翻覆，2名漁工不幸溺斃，該案已引發各界高度關注，金門當地不少漁民也開始擔心陸方會不會有報復性行為。對於金廈兩岸間「禁、限制水域」這條隱形之線，金門海巡隊今(15)日也出面說明驅離的3大程序，依法執勤以捍衛我方海域。

金門海巡隊指出，海巡署管轄的海域有「限制水域」和「禁止水域」，昨天越界捕魚的陸籍船舶已穿越限制水域，並進到禁止水域內的0.86海里，依法執行驅離；而驅離的3大程序，第一點為當發現疑似越界船隻時，必須先確認是否進入進限制水域；第二，再以廣播器廣播要求駛離該海域；第三，若該船隻仍持續滯留，或未往禁限制外航行時，巡防艇將準備實施登檢部署。

昨天的2陸籍漁工溺斃案發生後，大陸國台辦發出強烈譴責，不少金門當地漁民都很擔心陸方會不會有報復性行為。他們說，金廈海域間「禁、限制水域」這條隱形的線，跟台海中線一樣，雙方都很有默契的遵守，陸方的公務船支都不會輕易跨越，但發生此憾事後，陸方是否會刻意遺忘而頻繁越界，甚至挑釁，都有待觀察與注意。