開工第一天提不起勁嗎？喝咖啡提神一下。路易莎咖啡將於2月19日至2月28日，每周一、二、三推出「新春開工慶」，全門市全時段提供全系列飲品第2杯半價（不含手沖、超越精品咖啡）。
除了第2杯半價，還有3月4日至3月6日加碼3天享「寄杯優惠」，推出同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯僅限原店兌換、可兌換至6月底，不限購買組數，可包含手沖但不包含超越精品。
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除了第2杯半價，還有3月4日至3月6日加碼3天享「寄杯優惠」，推出同品項同規格飲品寄5杯（為一組）享85折優惠，寄杯僅限原店兌換、可兌換至6月底，不限購買組數，可包含手沖但不包含超越精品。
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