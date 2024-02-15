為支持家長育兒、減低家庭負擔，桃園市從寒假起課後托育收費從每小時50元降至35元，針對偏鄉學校推出的非山非市暨偏遠學校課後科普計畫，這次擴大實施經費提高至281萬元，並讓55校偏遠學校全數加入。

教育局表示，寒、暑假期間的延長照顧服務更名為「加托服務」，月托者最高繳費上限為2000元，讓家長更富有彈性的選擇權。這項調整確保學齡前幼兒在健康安全的環境中成長，也能讓家長育兒之外兼顧工作與生活。

教育局說明，112學年度第2學期的非山非市暨偏遠學校課後科普計畫，提供以科普領域為主題的社團課程，透過實體、線上或混成方式辦理，鼓勵學校與大學教授、相關科系學生、校內外專長教師等進行合作，為學生提供豐富多元的學習選擇。

該計畫在112學年度第1學期已有28校參與，且第2學期擴大實施，並提高計畫補助經費至281萬8000元，容納55所非山非市及偏遠學校皆全數可參與，使更多學生受益，藉由課後科普計劃養成實作探究的科學精神。

不僅如此，為鼓勵資訊科技融入教學、發展創新互動教學模式，教育局也持續於各級學校建置優質的智慧教室，目前全市共建置9174間智慧教室，其普及率已達8成，國中小一般教室布建率達9成，今年更已編列3500萬元預算預計建置425間智慧教室。

在推動科普閱讀方面，教育局表示，已採購一系列閱讀軟體，包括PaGamO中文閱讀素養、國語日報、HyRead以及SmartReading等，供本市學校學生使用，希望能透過這些現代科技與應用技術，激發桃園學生對科普的興趣，以提升閱讀素養。