韓國14日正式與中南美共產主義國家古巴建交。據韓國國際廣播電台15日報導，美國政府當地時間14日表示，尊重韓國與古巴建立外交關係的決定。

美國國務院發言人當天就KBS關於韓古建交的記者提問時表示，韓國有決定本國外交關係性質的主權，我們予以尊重。同時表示，美韓同盟牢不可破。

對於韓國改善與中南美唯一沒有外交關係的古巴建交一事，美國並沒有做出「歡迎」、「祝賀」等積極表述。自1959年古巴社會主義革命後，美國與古巴關係惡化，1961年與古巴斷交，2015年7月歐巴馬政府恢復了與古巴的外交關係。2016年時任美國總統歐巴馬自1928年以來首次訪古，並允許美國民間航空公司飛往古巴，推行了放寬制裁等措施。

之後上台的川普政府禁止美國公民訪古，將古巴列入「支持恐怖主義的國家」黑名單，並對古巴實施經濟制裁等，扭轉了此前兩國關係進展局面。

拜登政府上台後，雖然恢復了包括航班運營等部分關係，但仍維持經濟制裁等，兩國關係尚未完全恢復。