新北市八里焚化廠外15日下午2點多發生一起車禍意外，一部新北市環保局樹林分隊的清潔車在迴轉時疑似失控，自撞焚化廠前圍牆造成毀損，警消人員獲報立即趕抵現場，將受困車內的62歲林姓女清潔員，利用破壞器材救出，送往淡水馬偕醫院急救，幸無大礙，而65歲張姓男駕駛經員警酒測後，數值為0，其詳細事故原因待警方調查。
新北市蘆洲分局呼籲，駕駛人請務必注意路況，小心慢行，以免發生事故。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
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