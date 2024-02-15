清潔車自撞八里焚化廠圍牆，女清潔員受困救出。（蘆洲警分局提供／張鎧乙新北傳真）

清潔車自撞八里焚化廠圍牆，女清潔員受困救出。（蘆洲警分局提供／張鎧乙新北傳真）

新北市八里焚化廠外15日下午2點多發生一起車禍意外，一部新北市環保局樹林分隊的清潔車在迴轉時疑似失控，自撞焚化廠前圍牆造成毀損，警消人員獲報立即趕抵現場，將受困車內的62歲林姓女清潔員，利用破壞器材救出，送往淡水馬偕醫院急救，幸無大礙，而65歲張姓男駕駛經員警酒測後，數值為0，其詳細事故原因待警方調查。

新北市蘆洲分局呼籲，駕駛人請務必注意路況，小心慢行，以免發生事故。

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