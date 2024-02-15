國立傳統藝術中心為，推廣傳統藝術，讓台灣傳統文化走入日常、親近生活，持續在宜蘭傳藝園區辦理「傳統藝術接班人－傳統工藝推廣計畫」（接班人好手路）及「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」（接班人好戲台）。今年「接班人好手路」甄選6種傳統工藝、12位工藝師，進駐宜蘭傳藝園區展示館的傳藝工坊創作示範及解說；「接班人好戲台」更邀請大家到宜蘭傳藝園區看戲。

由文化部文資局「重要傳統表演藝術傳習計畫」的結業藝生及本中心「駐團演訓計畫」結業習藝生及其所屬演出團體，共同演繹國寶藝師傳承的經典劇目，今年共有8種表演類別、17個演藝團隊、43位結業藝生參與。

「接班人好手路」延續人才培育的價值理念，以傳藝工坊作為工藝師精進技藝與曝光發展的平台，也是認識傳統工藝的絕佳場域，107年成立至今已吸引超過54萬人次參觀，今年進駐的類別包括傳統木雕、錫工藝、粧佛、漆工藝、竹工藝－籃胎漆器及竹籐編，每日都有不同的工藝師駐園與民眾交流互動，每月也會舉辦25場次免費的DIY體驗活動，讓民眾透過動手做理解傳統工藝。

同樣自2月開鑼上演的「接班人好戲台」已邁入第8年，包括由山宛然劇團、弘宛然古典布袋戲團、陳錫煌傳統掌中劇團、彰藝園掌中劇團、大中華五洲園掌中戲團、台中聲五洲掌中劇團呈現布袋戲表演；財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會、民權歌劇團的歌仔戲演出；漢陽北管劇團、翠蘭戲曲工作坊帶來福路派北管戲曲，延樂軒北管劇團、台北木偶劇團以北管排場形式搭配畫作投影與布袋戲呈現不同以往的北管音樂會；伊誕創藝視界企業社、屏東縣台灣原住民文化研究會透過排灣族口鼻笛述說在樂音背後的人生哲學。

今年也首次有南管戲曲類別的合和藝苑加入演出，大中華五洲園掌中戲團、台中聲五洲掌中劇團、民權歌劇團也是首次參與駐園演出計畫的演出團體。2月22日至11月8日，除每週三休館外，每日兩場次，在宜蘭傳藝園區曲藝館帶來多元且經典的演出。