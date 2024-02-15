南投縣竹山紫南宮以借還發財金聞名，去年一整年而言，借出發財金4億多元，還金累計達7億餘元，其中1名從事電子業的男子借金600元，還了150萬元，是去年單筆還金最高金額，今年8日至14日春節7天連假期間約百萬信眾來參香，估算借出發財金逾千萬元。
竹山紫南宮主委莊秋安說，昔日農村時代大家生活較困苦，銀行、農會信貸也不易，所以土地公廟起初僅提供當地村民借還金救急，如外出讀書、外出就業盤纏、創業基金等，受惠的人每年回廟裡還金還願，迄今演變成借還發財金；求發財金者有6次機會，首次擲筊聖杯者可借金600元，第2次擲筊才聖杯可借500元，依此類推可求400元、300元、200元、100元。
莊秋安說，遊樂區得買門票入場，可以估算每日入園的遊客數，不過紫南宮不用買門票，僅能以民眾購買金紙拜拜的金額去概算，初估春節期間每天來拜拜求平安的信眾超過12萬人次，小年夜迄大年初五（8日至14日）7天來約百萬人次信眾來參拜。
廟方指出，服務中心每日上午8時至晚間9時提供借還金服務，去年一整年借出發財金4億多元，還金累計7億餘元，其中1名從事電子業的男子借金600元，還了150萬元，是去年單筆還金最高金額，還金30萬、50萬元的也比比皆是，賒帳不還的少之又少，今年春節期間約百萬信眾來參香，估算借出發財金逾千萬元，功德金也超過千萬元。
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