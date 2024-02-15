位於北投且已開設超過半世紀的熱海大飯店，15日在臉書宣布將於月底結束營業，而飯店於2022年底起與文化大學簽約，2023年2月開始提供250床讓文大學生入住，對此校方也證實這項消息，並回應已依據住宿生個人意願，協助申請校內住宿或優先轉往其他合作資源，例如劍潭活動中心等處。

文化大學在2022年展開與熱海大飯店的合作關係，讓住宿學生享受飯店式管理和泡湯服務，且收費划算，一學期租金包含水電，平均1天只要百餘元即可「天天住溫泉大飯店」，但熱海大飯店今日表示，將於2月29日結束營業，未來將進行危老都更改建。

對此文大回應，北投熱海大飯店與學校的合作案為每學期洽談下期合作細節以供學生進行申請，因去年年底已知改建計畫，故新學期已無繼續合作。

文大說明，原住宿同學，已依據學生意願協助申請校內住宿或優先轉往其他合作資源，例如劍潭活動中心等，同時校方仍將持續並積極爭取更多校外住宿合作資源，提供學生多元的住宿選擇。