耀登表示，1月營收年減主要因為代理設備業務設備交期時程差異所致，去年設備交期多集中於上半年，但今年因應客戶設備需求時程規畫，將呈現逐季增溫的態勢。天線產品方面，1月則延續去年第四季熱度，營收持續維持高檔較去年同期成長逾四成，可望持續為今年帶來強勁的營收動能。至於射頻陣列天線產品，去年開始出貨的28G及39G毫米波天線模組持續有新案訂單，今年FR3頻段產品也將完成開發出貨。低軌衛星地面接收產品則將進入產品化最後的驗測階段，有望在今年開始加入營運貢獻行列。

耀登表示，1月於美國舉辦的消費性電子展(CES)中，AI應用為此次大會主流，帶動許多筆電品牌廠發表了首款AI PC，為今年的AI PC揭開了序幕。根據Canalys研究指出，PC市場將在2024年成長8%，其中AI PC將在2025年成為市場主流產品，並在2027年出貨達1.75億台，佔整體PC比重的60%，並且在2024~2027年期間的年複合成長率將高達94%，成為激勵PC產業的新成長動能。耀登越南廠為此已加開新產線，在農曆新年連假期間也安排加班人力趕工，迎接新一波的訂單需求。

另外，在AI應用的終端設備，除了AI PC之外，亦可運用在工控領域。耀登的工控天線主要應用在RFID讀取器上，隨AI導入RFID(Radio-frequency identification，縮寫：RFID)，預期應用場景將更寬廣，有助耀登工控天線出貨量增溫。耀登AI PC的問世將帶動新一波的換機潮，工控產品也可望因AI導入RFID而受惠。

耀登談到，MWC 2024世界行動通訊大會即將於2月26日至29日在西班牙巴塞隆納盛大舉行，主辦單位GSMA公布今年展覽聚焦六大領域，5G／Beyond 5G、物聯網、人性化AI、工業4.0、創新科技、及數位基因。耀登也將於展會中大秀高頻段的天線設計系統整合解決方案以及低軌衛星地面接收設備的最新研發成果等，擴展國際合作商機。

耀登在近年切入美系NB大廠後，天線出貨量逐年增加，今年加上AI助攻，以及毫米波、低軌衛星天線等產品陸續商品化，預期今年天線業務將有亮眼的成長表現。