快訊／震驚！民進黨不分區被提名人陳俊翰 驚傳過世享年40歲 @ChinaTimes

民進黨排名第16的不分區立委、中研院學者陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。民進黨今（15）日下午發布聲明指出，陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世。民進黨表示，「俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜」。

陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），自小即身癱瘓，後來又經歷火災，導致雙腿截肢，全身僅眼、嘴及手指末端能動而已；但他並未因而喪志，反而奮勵自勉，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，且放棄外國的高薪，願意回國服務，這是一個相當勵志的故事。

民進黨在本屆2024總統暨立委選舉中，提名陳俊翰為不分區立委第16名，可惜未能當選；日前還一度因前大陸央視記者在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》中，模仿陳俊翰挨轟，引發一陣風波。當時陳俊翰還高EQ幽默回應「他模仿的不像」、「我顏值比他高」等。

而民進黨15日下午也發布聲明指出，陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，我們聞訊感到無比震驚與悲傷。俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。