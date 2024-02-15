基隆市政府15日宣布，將原有的社會救助金捐款平台，正式改版為「基隆市好日子愛心大平台」，透過整合原有的捐款、捐贈物資的機制，再將相關的志工資源共同整合，更積極地提供基隆市的弱勢族群或有實際需求的民眾，最實際的資源。

基隆市長謝國樑表示，感謝出席記者會的基隆市工業會理事長林青、提供待用餐的八方雲集執行長蕭慧吟、健安雞肉飯、阿福涼麵、回家吃范便當店等企業。他說，他與社會處長楊玉欣一直很希望透過這個愛心大平台能夠與民間企業資源嫁接，提供資源給需要的獨居長者及無家者。

基隆市政府社會處與新北市政府合作，參考新北市好日子愛心大平台建置經驗，將原本的基隆市政府社會救助金專戶線上捐款平台全面改版，並增加會員機制，詳細呈現基隆市政府各項社會救助和社會福利計畫，包括弱勢家庭支援、愛心實物銀行、弱勢民眾安置等多元範疇，以提高民眾對這些計畫的認識，也使平台使用更為直覺且便利，讓市民更容易參與公益行動。

社會處長楊玉欣表示，「基隆市好日子愛心大平台」不僅提供捐款管道，更強調多元參與方式，例如志工招募、物資捐贈等，鼓勵市民加入會員、詳細瞭解各項計畫後，透過實際行動參與社會救助活動，攜手共同建構一個更有愛的基隆。

社會處副處長盛慧中進一步說明，原先基市的社會救助金捐款平台，僅限於單純的捐款，後來也有基隆市愛心食物銀行提供善心人士捐助物資、食物等資源，這次整合成立的愛心大平台，除在原有的基礎上，整合了捐款、物資、待用餐等資源外，也提供志工的媒合與實際協助。

記者會現場有匿名人士率先捐贈300份養生雞湯禮盒，希望幫助基隆市有需要的家庭都能夠過個好年。林青也捐款號召大家拿紅包做愛心，以實際行動為社會盡一份心力。

基隆市政府期待這次改版，能讓市民更清晰地了解自己的參與將如何直接影響需要協助的人們，同時提升社會關懷的透明度。