中華紗帽山畫會創會至今已26年，每年定期舉辦年度大展，深獲國內、外藝界佳評與肯定，畫會首次移師桃園舉行，將在15日至25日於市府文化局2至3樓畫廊展出，共有47位畫家參展帶來80件精彩作品。

文化局指出，教授許坤成於1998年在陽明山華岡創立紗帽山畫會，畫會成立主旨為「集合藝術精英，共同砥礪、精進畫藝，利用美術創作與展演活動推展藝術與社會美學」，並藉由每年舉辦年度大展，相互支持及磨礪。

文化局說，而近10年來，畫會組織力行變革，定位以專業創作型為導向的畫會，吸納具潛質後進，97％畫會成員具備國內外碩博士學位，畫風殊異且獨具特色，並於2021年完成內政部立案，更名為「中華紗帽山畫會」。

這次的展覽除了有傳統油畫、水彩、水墨、篆刻、複合媒材外，還有較少見的漆畫創作，畫風表現上有具象、抽象、超現實、後現代、抽象表現、硬邊、觀念及現成物等多元樣式。表現手法有精密描繪及豪放揮灑者，兼容並蓄，老、中、青三代畫風迥異，獨具風格。

文化局表示，中華紗帽山畫會長期耕耘藝壇並培育新生代，儼然是現代繪畫的薪傳新苗圃，期望透過展覽，與桃園各界藝術工作者，跨界相互切磋、交流聯結。展覽將於15日開展至25日，這次共邀集47位畫家參展帶來80件作品，歡迎民眾前來欣賞。