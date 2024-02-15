農曆春節期間，不少民眾會張貼高人氣政治人物發送的春聯，幫自家門面加持新年的吉祥如意。立法院長韓國瑜的「龍耀吉慶」炙手可熱，首批印製數量連1萬份都不到，不少粉絲都想拿到一張而不可得。藍營新科立委黃健豪表示，新一批韓國瑜春聯已到貨，歡迎意者至服務處索取。

「熱騰騰韓國瑜院長春聯到貨啦！」黃健豪今(15日)在臉書發文表示，過年前服務處接獲許多民眾希望索取韓院長春聯，目前終於又少量到貨，即日起大家都可以前往服務處索取，「數量真的非常有限，每人限領一張，發完為止不再另行公告，想要韓院長春聯的朋友趕快來領取喔！」

黃健豪公布了領取資訊。地點：立法委員黃健豪服務處（台中市北屯區軍功路一段481號）。時間：周一至周五09:00-17:00。

黃健豪再強調：「每人限領一張，領完為止。」有網友下午留言問「請問韓國瑜春聯還有嗎？」黃健豪回：「目前服務處還有喔！」