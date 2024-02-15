烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週三（15日）親自下令，要求烏軍高層必須找出方法反制俄羅斯的ZALA（俄無人機公司）和海鷹（Orlan-10）偵察無人機。

Today, I held a meeting with the government, military, and defense industry representatives to provide our warriors with new, modern weapons to combat enemy reconnaissance drones.



Above the front lines, "Orlan" or ZALA serve as the eyes for Russian artillery and combat drones.… pic.twitter.com/YiF46XmU8C — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2024

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）15日報導，澤倫斯基在基輔與軍隊高層、產業及廠商帶和政府代表舉行的會議上談話時，要求他們：「要找出系統性方法，從識別到有效運用電子戰反制以及摧毀手段。」

他強調：「海鷹無人機或ZALA是俄羅斯火砲和攻擊無人機前線的眼睛。烏克蘭有方法讓它們失明。」

海鷹（Orlan-10）偵察無人機。（俄羅斯國防部）

他還強調，已經下令建立：「一個全面的系統，將軍隊和工業端連接起來，讓製造商、廠商清楚了解前線的需求，而軍隊知道各地區的生產能力」。

軍方向他匯報了關於部隊人員配備、加強指揮職位和管理方面的問題，他承諾將增加部隊的無人機和電戰裝備。

扎拉航空集團（ZALA Aero Group）為卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern JSC）旗下無人機公司，著名自殺無人機「柳葉刀」（Lancet-3）就是出自其手，偵查無人機產品線為Z-16和Z-20。

Another example of a Russian reconnaissance UAV (presumably a Zala) that appears to have an automatic target recognition capability. But again, false positives.https://t.co/5Sugy01NKfhttps://t.co/8xuYH1XYp9 pic.twitter.com/s6tFcH4hTI — John Hardie (@JohnH105) February 14, 2024

海鷹偵查無人機（Orlan-10）由聖彼得堡的「特別科技中心」股份有限公司（Special Technology Center）所開發。