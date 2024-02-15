烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週三（15日）親自下令，要求烏軍高層必須找出方法反制俄羅斯的ZALA（俄無人機公司）和海鷹（Orlan-10）偵察無人機。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）15日報導，澤倫斯基在基輔與軍隊高層、產業及廠商帶和政府代表舉行的會議上談話時，要求他們：「要找出系統性方法，從識別到有效運用電子戰反制以及摧毀手段。」

他強調：「海鷹無人機或ZALA是俄羅斯火砲和攻擊無人機前線的眼睛。烏克蘭有方法讓它們失明。」

海鷹（Orlan-10）偵察無人機。（俄羅斯國防部）
海鷹（Orlan-10）偵察無人機。（俄羅斯國防部）

他還強調，已經下令建立：「一個全面的系統，將軍隊和工業端連接起來，讓製造商、廠商清楚了解前線的需求，而軍隊知道各地區的生產能力」。

軍方向他匯報了關於部隊人員配備、加強指揮職位和管理方面的問題，他承諾將增加部隊的無人機和電戰裝備。

扎拉航空集團（ZALA Aero Group）為卡拉希尼柯夫集團（Kalashnikov Concern JSC）旗下無人機公司，著名自殺無人機「柳葉刀」（Lancet-3）就是出自其手，偵查無人機產品線為Z-16和Z-20。

海鷹偵查無人機（Orlan-10）由聖彼得堡的「特別科技中心」股份有限公司（Special Technology Center）所開發。

文章來源：Zelenskyy instructs military to 'blind' Russian Zala, Orlan reconnaissance drones
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