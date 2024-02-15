今15日下午16時許，台北市內湖成功路四段發生一起墜樓意外，由於墜落地點鄰近公車站，一旁民眾險遭波及，趕緊報案，消防局獲報後派出人車前往救護，警消到場發現1名女子約40歲倒臥一樓OHCA，救護人緊急將女子送醫救治，警方目前已介入調查女子身分，詳細墜樓原因仍待釐清。
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