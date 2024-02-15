美國智庫最近集合來自美歐與亞太國家學者進行針坊台灣問題的專案研究顯示，美國正在尋求更多國際盟友夥伴支持台海和平穩定，但其他許多國家對台灣問題的看法與美國並不一致，國際社會必須協調一致讓北京了解，台海和平穩定與全球經濟與繁榮有重大影響，才能遏制中共以武力改變台海現狀。

《美國之音》報導，美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)費和中國研究專案(Freeman Chair in China Studies)去年集合來自美、加、日、韓、印、澳、英、德等多國學者專家，針對國際社會對台灣的支援成立了一個工作組，完成了一份長達15頁題為《建立國際社會對台灣的支援》的專案報告，報告指出，國際社會對台海議題看法與美國不同，美國有必要理解這種認知上的差距，才能建立一個強大的聯盟來支援台灣，並對北京發出協調一致的信號以遏阻中國用武力改變台海現狀。

這份由費和中國專案研究員白明(Jude Blanchette)、麥艾維(Lily McElwee)及布魯金斯學會研究員何瑞恩(Ryan Hass)負責撰寫的報告指出6項主要的發現與建議，包括：1. 各國對美國與台灣的關聯與華盛頓看法不同，國際間對中國施壓台灣的作為也不夠瞭解；2.雖然美國在台海問題上發出警告，但國際上對烏克蘭及中東戰爭等危機的疲勞感限制各國與台灣接觸的政治空間；3.僅強調民主自由等共同價值觀不足以讓各國接受與中國發生或捲入衝突的風險，利益才是國際社會支援台灣的重要因素；4. 必須將台灣對全球經濟繁榮的重要性與中國分開看待；5.國際社會對台灣的歷史及其法律地位理解不足；6.華盛頓對維持台海和平穩定的決心將影響其他國家對台灣的姿態。

報告作者之一的白明說，許多地方的學者對台海問題的看法並不一致，在華盛頓以外的世界人們對台海問題的理解與美國很不一樣。當美國試圖營造國際社會對台灣的支持時，將這些不同看法反映出來是極為重要的。

歐洲外交關係協會亞洲專案主任厄特爾(Janka Oertel)評論該研究結果時表示，雖然歐洲現在的確要比50年前更關注台灣，但「與其說他們關心台灣安全，不如說他們更在意美國以及美國的言行是否一致」，「它(台灣)被視為可靠而且有價值，但它並非不可或缺」，而且台海衝突畢竟距離遙遠，目前歐洲更關心的是自己家門口的俄烏戰爭。但東歐國家則因為俄烏戰爭而威脅的感受非常不同，在台灣政策上的改變比西歐來得更深入。

布魯金斯學會的何瑞恩說，台海局勢不會只依靠武器彈藥的多寡來決定，還有一個重要的決定性因素是國際社會是否能對北京發出可信的警告，讓其瞭解以單方面的武力施壓來改變台海現狀會有什麼全球性的後果。如果台海發生危機阻礙台灣的出口，對全球帶來的後果將要遠比新冠病毒大流行加上烏克蘭戰爭的影響還大，沒有任何地區可以不受影響。

他強調，台灣不只是一個地方議題，它對連結全球經濟是不可或缺的，國際社會應該集體設法協助台灣變得更好，因為這符合所有人的利益。而要維持台海和平穩定，重要的是國際社會對北京發出一致、明確及協調的信號以便他們能做出正確的結論。