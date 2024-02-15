代工大廠廣達今（15日）公布1月合併營收729.37億元，月減21.5%、年減19%，創21個月新低。通常1月為傳統電子產業淡季，廣達仍看好今年營運動能，GPU到下半年才可望供貨好轉。看到AI一哥元月營收雙衰退，PTT網友大炸鍋，驚呼「一根伺候」、「明天開盤比手速 跑快一點」、「終於看到熟悉的AI了」。

廣達1月筆電出貨290萬台，月減21.62%、年減6.45%。對此，廣達指出，第1季為傳統淡季，加上廣達產品多為消費性機種，因此從去年第4季跨入今年第1季，營收衰退幅度較同業明顯。

工商時報報導，廣達在AI伺服器方面，目前預計在下半年看到貢獻，倘若GPU供貨緩解，最快第二季就能挹注營收，預估在AI伺服器成長動能強勁拉抬下，今年整體伺服器營收會有雙位數成長。

廣達元月營收開獎後，掀起PTT網友熱烈討論，不少人狂酸「無限下一季之術」、「越爛越噴 台股定律」、「5、6月營收才會出來 還有3、4個月可以繼續噴」、「每家都嘛說下半年才好，還不是照噴」、「炒個未來 等營收出來大賺 就倒貨」。

但有網友認為，「人家強勢股不爽他的去空空看啊」、「這個雙減才是正常」、「股票漲就好，公司賺不賺錢不重要，鴻海營收那麼好 今天還跌，笑死」、「月底就300了 別急著賣」、「相信就會漲 取決於主力的態度 」。

受惠全球AI巨頭輝達股價大漲，台股AI族群飆風再起，廣達15日終場上漲4.5%至266.5元，距離去年8月282元高點，不到6%的漲幅。