與俄羅斯官方有關連的電報頻導，發布了一段戰場殘骸的影片，介紹他們找到的寫有英文的助推火箭碎片，顯然是不久前美國提供的「陸射小直徑炸彈」(GLSDB )殘骸，也證實這型彈藥已經被烏克蘭所應用。

戰區(The Warzone)報導，GLSDB是非常新式的援烏軍品，是這武器的首次次量產,也是首次實戰。該計畫源起於去年2月，美國波音公司與瑞典薩博(SAAB)提出「援助烏克蘭GLSDB」，這是將GBU-39 小直徑炸彈，與 M26 助推火箭結合在一起的彈藥。

此彈藥可由M142「海馬斯」(HIMARS)與M270「馬爾斯」(MLRS)機動火箭系統發射，M26火箭擔任飛行前期的推力，之後火燃料耗盡會自行脫離，前部的GBU-39此時張開滑翔翼片，這些彈藥就以滑翔的方式衝向目標。 GLSDB 能夠打擊160公里處的目標，其射程幾乎M142、M270標準彈藥70公里射程的2倍。

It looks like that the newly to Ukraine delivered GLSDB missiles are already in use. Russian channels share this video which apparently show a tail section.



The operational range of these missiles is 150 km (90 miles).



Source: Telegram / Ratnik2nd#Ukraine pic.twitter.com/PxqGdyy5wb — (((Tendar))) (@Tendar) February 14, 2024

由於GBU-39和 M26數量充足，所以單位成本低，單枚的價格僅4萬美元。該計畫很快獲得美國國務院的同意。

不過，GLSDB在此之前僅是波音與薩博的合作研發計畫，並沒有實際製造過，所在過去的一年時間，波音開啟了生產線，經過9個月的量產，終於在去年底完成首批量GLSDB，並在本月初，波音表示已運往烏克蘭。過去這段時間，烏克蘭嚴重缺乏彈藥，尤其是長射程武砲兵類武器，GLSDB的到來可謂是及時雨。

現階段，我們不知道有多少 GLSDB 將運往烏克蘭，可以肯定的是，它們將與西方盟國提供的其他遠程打擊武器一起配合使用。目前英國與法國提供烏克蘭「風暴影」巡弋飛彈(法國版稱為「SCALP EG」，用來對付遠離前線的關鍵目標，特別是在俄羅斯佔領的克里米亞。