2月除了春節連假以外，也是整個年份中天數最少的一個月。一位男子近日感嘆，對於創業的老闆來說，2月不只營業天數少，還要給員工完整一個月的薪水、休假，租金等相關支出也是一樣，讓他忍不住公開喊話，希望《勞基法》應進行修法，以營運利潤決定當月薪水數字，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛開罵，「沒錢就不要當老闆」。

原PO在Dcard發文表示，「2月是老闆最痛苦的一個月」，除了因為遇到過年等國定假日，減少營業天數以外，2月也是整年度天數最少的一天，卻還是得付給員工完整一個月的薪水、休假，租金等相關支出也是如此，讓他感概不已，「如果勞基法能為資方著想，我認為每個月要有浮動薪水，以營運利潤決定當月薪水」。

對此，許多網友紛紛回應，「沒錢就不要當老闆」、「那你乖乖去當勞工不就好了」、「那有些月份有31天的，那老闆是否可以多一天薪資給員工啊！」、「哇這什麼慣老闆發言，你這個月利潤比較多你就會多發給我嗎？」、「你有賺錢的話，有去浮動員工的紅利嗎？別那麼可憐，叫房東2月不要收你房租好了，台灣一直都是被資方支配的，勞工永遠都弱勢還要被你弄」。

依《勞基法》第21條規定，工資由勞雇雙方議定之，但不得低於基本工資。現行基本工資每月為新台幣27470元，每小時基本工資為183元；勞動部說明，工作日遇《勞基法》第37條所定之休假日（俗稱國定假日）時，應依現行規定，原排定出勤者照給工資（月薪制勞工已內含於月薪中）放假一日，雇主經徵得勞工同意出勤者加倍給付工資（原工資照給外，再加發一倍工資）。