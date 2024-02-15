2月15日至17日開工補班期間，民眾至ubereats平台購買「TOK」美式咖啡或拿鐵，即享買1送1限時優惠。(TOK盡興食光提供)

即日起至4月15日，「TOK」為中小企業主打造微型春酒開運套餐方案，套餐份量適合4至5人分享，優惠價3388元。(TOK盡興食光提供)

華山大熱餐酒館「SipSip Bar ＆ Restaurant」替上班族開工紓壓，將於2月17及23日連續兩個周末夜安排知名樂手駐店演唱。(SipSip Bar ＆ Restaurant提供)

春節連假過後緊接而來的開工日與補班日，為了替廣大上班族加油打氣，餐廳、咖啡廳都端出優惠應援上班族，包括咖啡免費續杯、外送享買1送1限時優惠等，新的一年，多家品牌用滿滿的咖啡因助攻上班族開工大吉，讓上班族開工首周不憂鬱。

開工補班日最需要來杯咖啡打氣醒腦。被譽為「東區最美咖啡店」的「勺日」即日起至2月17日祭出咖啡優惠，民眾於活動期間至「勺日」咖啡廳所有門市點用任一餐點，搭配美式咖啡即享免費續杯1次；消費者也可補差價40元更換為拿鐵咖啡。

輕奢餐廳品牌「TOK盡興食光」推出外送開工專屬優惠，為上班族應援，2月15日至17日開工補班期間，民眾至ubereats平台購買美式咖啡或拿鐵，即享買1送1限時優惠，相當於半價就能喝到「TOK」高人氣的溫泉水洗咖啡。

此外，「TOK」瞄準開工春酒商機，即日起至4月15日為企業部門、中小企業主打造微型春酒開運套餐方案，套餐份量適合4至5人分享，公司行號可自由彈性安排桌數，相對減輕包場壓力。春酒開運套餐原價3690元，優惠價3388元，另外還可獲得風土伴手禮一份。

由主廚匠心巧思設計的精緻春酒套餐包含沙拉1道、小食2道、主餐炊飯或義大利麵2道、排餐1道，飲品或紅酒2擇1。主餐部分首推「明太子香煎干貝炊飯」，一口就能品嘗到生食級干貝、明太子醬、風味炊飯；店內人氣招牌「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」，戰斧豬肉質Q彈香甜，搭配蜜烤蘋果與特製蘋果醬，開胃解膩。酒水可選店內手調茶飲1壺或者進口紅酒1瓶，讓賓主盡歡。飽餐一頓後，「TOK」送上風土伴手禮，消費者有機會獲贈限量的「御鼎興」手工柴燒醬油或「禾乃川」豆製所拌麵。

以打破亞洲文化疆界的風味藝術為精神的「SipSip Bar ＆ Restaurant」是近期大熱餐酒館，午餐時段適合闔家共享，晚間為餐酒館，深夜化身為都市秘藏酒吧，全時段提供華山園區飲料外帶服務。2月17日與23日晚上8點半起有知名樂手駐唱，讓美酒佐餐與現場演唱，在新的一年，帶給努力打拚的白領滿滿的療癒感。

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