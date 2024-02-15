連假結束後，許多人出現收假症候群。據蝦皮購物觀察，近期「療癒小物、開工開運」等關鍵字搜尋次數飆升超過2倍，顯示民眾減壓需求大增，為甩掉開工倦怠感，蝦皮購物「2.18會員日」精選多樣開工好物豪祭最低18元起，下單再享最高蝦幣18%回饋。

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蝦皮購物還觀察到，近期站上湯圓、元宵買氣對比平日明顯提升5成，搶攻元宵湯圓熱商機，蝦皮購物即日起至2月20日精選多款熱銷湯圓元宵下殺最低3折。

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蝦皮購物「2.18會員日」悠活原力 日敏立清益生菌，2月18日限定優惠價188元。（蝦皮購物提供／古明弘台北傳真）

據衛福部指出，過年期間體重增加的民眾高達近4成，其中增加最多的甚至多達5公斤。瞄準民眾年後瘦身需求，蝦皮購物也打造「全民瘋運動專區」，2月18日至2月22日，搜羅多款健身用品下殺５折外，更撒限量商城5折券，滿額999元登記就抽ON金牌5磅乳清，滿額5000元再抽價值近8000元的GARMIN Lily 智慧腕表。adidas 運動休閒鞋，限時38折，優惠價只要1499元；健身愛好者增肌必備的Myprotein 乳清蛋白 2.5kg，開工優惠價1799元，正是入手好時機。