議長邱奕勝頒匾額給新任總召徐玉樹。（蔡依珍攝）

桃園市議會國民黨團15日舉行總召交接，市黨部主委黃敏恭細數桃園3數字：國民黨立委6席全上、不分區立委桃園贏3.5％冠全國、總統把綠營壓到剩35％，亮眼成績有賴議長邱奕勝和黨團幹部、議員攜手共同締造，堪稱「地表最強黨團」，期許配合市長張善政和6黨籍立委締造更好佳績。

國民黨桃園市議會黨團15日舉行總召交接，卸任總召梁為超交棒給新任總召徐玉樹，副召集人為梁為超、詹江村、楊朝偉，執行長簡志偉、副執行長陳韋曄、張碩芳。

市長張善政讚卸任總召梁為超，笑言他「退一半」仍擔任副召。（蔡依珍攝）

副召集人詹江村。（蔡依珍攝）

副召集人楊朝偉。（蔡依珍攝）

執行長簡志偉。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，他以感恩、興奮心情參加黨團幹部交接，他提到，1月13日至今，有3個數字讓他念念不忘：國民黨在桃園揮出6席立委全壘打，尤其3席新科年輕立委候選人漂亮攻下艱困選區，成績輝煌；藍營不分區候選人得票率在全國平均輸1.5％，但桃園卻贏3.5％，締造全國22縣市最好成績；第三雖遺憾國民黨輸掉總統大選，但在桃園確實把民進黨壓縮到剩35％，他笑言綠營隨便派西瓜也有35％，其餘65％是希望政黨輪替、下架民進黨，桃園亮眼績效全來自議長邱奕勝和黨團幹部、黨籍議員共同締造，期盼總召交接能承襲輝煌績效，未來2年繼續深耕基層，在2026、2028年，在「地表最強黨團」努力下締造更好佳績。

議長邱奕勝說，梁為超過去1年擔任國民黨團總召期間，恰逢總統、立委選舉，扮演的角色相對重要，特別辛苦，強調這次選舉桃園市國民黨籍立委6席全上，市長施政得到市民的肯定也是原因之一，希望新的一年在市長張善政帶領之下，加上市府團隊努力，得到更多市民認同，他也期盼桃園6位立委能全力協助，使市府所提出的政策獲得中央的支持，讓桃園的市政推展更加順利。

「本來想恭喜梁總召功成身退，但他仍任副總召，只退一半！」市長張善政一番話讓全場笑聲不斷，他謝謝勞苦功高的卸任總召梁為超，相信徐玉樹總召接任以後，市府與黨團的密切關係，不會改變，而且會越來越好，強調每位議員給予的建議都是市府重要的政策參考，不論是闢建道路、清理環境或整理公園，都是市民有感的作為，市府會持續與黨團保持良好互動，讓市政發展愈來愈好。

卸任總召梁為超表示，過去擔任總召1年期間，感謝議長邱奕勝的提攜及市長張善政的支持，還有黨團幹部及黨團所有議員的配合，他笑言接任的總召徐玉樹對於各種黨政運作相當嫻熟，過去2人互為對方的書記長、執行長，相互搭配默契十足，是最佳夥伴，相信未來在徐玉樹領導之下，黨團業務一定蒸蒸日上，未來會秉持監督及支持的立場，凡是好的政策，黨團定將全力支持、全力以赴，讓桃園發展更繁榮。

新任總召徐玉樹。（蔡依珍攝）

新任總召徐玉樹表示，過去一年以來，在張善政領導下，市府局處首長積極推動很多福國利民政策，得到市民的肯定，現在時局多變，為了提拔新人，黨團幹部首次任用2名副執行長，都是年輕新血，國民黨會持續扶植新人，讓新人成為中流砥柱，強調市民對於執政者有很大的期許，希望市府團隊與市議會發揮1加1大於2的力量，推動建設、造福市民。議員在地方是第一線戰士，市民很多需求及期盼，都是向議員陳情，期待市府支持，完成市民託付。

國民黨團總召暨幹部交接典禮，選在年假結束開春上班首日舉行，交接過程當中會場洋溢著喜氣，包括市長張善政、議長邱奕勝、市府團隊首長，還有國民黨市黨部主委黃敏恭、立委涂權吉等百餘人參加，場面盛大、氣氛熱鬧。