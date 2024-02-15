快訊／證實了！民進黨不分區被提名人陳俊翰過世 感冒引起併發症「享年40歲」 @ChinaTimes

今年選舉曾任民進黨不分區立委候選人的罕病人權律師陳俊翰，疑因感冒引起併發症，2月10日住進台大醫院病房，雖經搶救，仍在隔天不幸逝世，享年40歲，他生前曾任行政院人權保障推動小組委員，行政院長陳建仁聞訊後感到痛心，並向家屬致上最深哀悼，他也允諾會完成持續推動強化保障身障者權益的政策。

陳俊翰在2024大選中被民進黨列為不分區立委第16名，他因出生就被診斷出罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），全身癱瘓的他，還歷經火警導致雙腿截肢，卻以驚人精神克服疾病，不但取得取得台灣大學法律、會計雙學士，更考慮美國密西根大學法學博士後，被稱作台版「非常律師」。

陳俊翰辭世消息傳出後，行政院發言人林子倫稍早轉述，陳建仁聞訊後感到非常痛心、遺憾與不捨，他也請陳俊翰律師的家屬節哀保重，尤其是陳媽媽一生陪伴陳俊翰，不離不棄，在在見證母愛的偉大，要特別向陳媽媽及其家人致上最高的敬意與最深的哀悼。

陳建仁表示，陳俊翰奮鬥勵志的生命故事，廣為人知，其無畏萬般艱難，無懼受身所限，仍然勇敢挺身捍衛人權，讓許多人得到正面啟發與激勵，雖然尚有許多使命尚未完成，不過陳對於身障者權益保障的奮發精神，絕對不會因為離開而停止，相信會有更多的「俊翰們」繼續完成他的未竟志業，而政院也將持續推動強化保障身障者權益的政策。