豆漿是許多人喜愛的飲品，能為健康帶來許多正面影響，而其又可分成黑、白豆漿，到底差異在哪？對此，營養師陳嫚羚指出，不論是哪款豆漿，大部分的基本營養素都差不多，皆能提供優質蛋白質，不過，黑豆特色是，維生素A含量為黃豆40倍，它的皮也含花青素，具抗氧化力。此外她提醒，每天豆漿喝1～2杯即可，喝多容易脹氣、腹痛。

陳嫚羚在臉書專頁「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文表示，黃豆和黑豆小時候都叫毛豆，長大後統稱大豆，再依種皮顏色區分為黃豆跟黑豆。不過，黑豆又可分成青仁黑豆跟黃仁黑豆，由於後者所含水份較高，是前者的3倍，所以其它營養素相對較低，主要用以製作醬油、蔭油、蜜黑豆、味噌等。

陳嫚羚接著說，白豆漿是以黃豆為原料，而黑豆漿的原料是青仁黑豆，兩種豆類皆能提供優質蛋白質、水溶性膳食纖維、大豆異黃酮、卵磷脂，以及大部分的基本營養素，包括醣類、脂肪、礦物質等，都是相近的。不過，她也提到，目前沒有基改黑豆，其維生素A為黃豆40倍，它的皮也含花青素，具抗氧化力。

至於坊間流傳痛風患者不能喝豆漿，陳嫚羚說明，目前飲食對於痛風的影響，在研究中發現是動物性的高普林食物會引起或加重病況，而植物性的食物則影響不大，因此，無論是白豆漿或黑豆漿，痛風患者皆可飲用。

此外，陳嫚羚提醒，豆漿每天喝1～2杯即可，1杯大約為190毫升，喝太多容易脹氣、腹痛；同時也要注意營養標示，應選擇蛋白質每100毫升大於2.6克、糖分標示為無糖最好，若選購低糖或微糖的品項，所含糖量每100毫升應小於2.5克。