據韓聯社15日報導，北韓最高領導人金正恩14日現場指導射彈時，稱「北方界線」（Northern Limit Line, NLL，由聯合國軍於1953年劃定的海上分界線）形同虛設，韓國軍方15日則重申將一如既往地堅守北方界線。

據朝中社報導，金正恩14日現場指導新型地對艦飛彈「魚鷹-6」試射時稱，北方界線實已形同虛設，韓方為守護毫無國際法依據和合理名分的該界線而發狂。韓方還打著執法打擊第三國漁船非法捕撈和開展巡邏的幌子，動員各種作戰艦船進入朝方海域，嚴重侵犯主權。

韓國聯合參謀本部（聯參）公報室室長李誠俊當天在記者會上就金正恩的上述表態表示，北方界線是韓軍永遠都要守護的海上邊界，並再次表明了嚴守NLL的堅定意志。

李誠俊就朝方在西部海域NLL附近發起挑釁的可能性強調，韓軍保持高度戒備，並將堅決反制朝方任何形式的挑釁行為。對於「魚鷹-6」飛彈，李誠俊說，韓美持續關注北韓武器研製動向，並綜合分析有關信息。韓軍具備探測和攔截北韓地對艦飛彈的能力。

在黃海上，兩韓以事實上的「海上軍事劃界線」分隔，稱為北方界線，由聯合國軍於1953年劃定。然而北方界線並未有在停戰協定中提及，因此不被北韓承認。

另據韓國《北韓日報》報導，近日金正恩表示，將強化延坪島和白翎島以北的，所謂「海上國境線」的軍事應對態勢。在北韓，「國境線」原指朝中邊境，如此表達被指反映了北韓宣布「敵對兩國體制」的基調。而且金正恩還罕見地具體提及了「延坪島、白翎島水域」的具體地名。有看法認為，這是為今後的挑釁提前布局、製造理由。

朝中社15日報導稱，金正恩14日在指導新型反艦飛彈驗收試驗時指示稱：「要找到死守海上國境線，徹底粉碎敵方海軍冒險企圖的方法。」報導稱，金正恩「下達了要求加強敵方驅逐艦、護衛艦、快艇等戰鬥艦船經常侵犯的延坪島與白翎島以北國境線水域的軍事應對態勢的重要指示。」

報導稱，金正恩特別指出：「西海的幾條線存在與否並不重要，也無需爭辯」，「可以明確的是，一旦敵方侵犯我方認可的海上國境線即視為侵犯我方主權與武力挑釁。」

在北韓，「國境線」通常指北韓和中國的邊境。但今年以來，北韓將南北關係定義為「交戰國關係而非同族關係」，在1月使用「南方國境線」的表達後，當天又提出了「海上國境線」的說法。1月，金正恩稱：「北韓明確劃定了南方國境線，包括非法和無視法律的北方界線（NLL）在內的任何警戒線都不算數，大韓民國哪怕侵犯我方領土、領空、領海0.001公釐都是戰爭挑釁。」

但也有分析認為，當天的「國境線」言論是北韓故意使用的用詞擾亂戰術。韓國國防部有關人士稱：「金正恩所說的『南方國境線』與過去無視西海NLL提出的『西海警備界線』等是否一致，尚不明確」，「北韓所說的挑釁的紅線在哪兒也模糊不清。」

韓國峨山政策研究院研究員楊旭（音）表示：「看起來是對NLL地區的警告」，「北韓在警告，如果越過NLL，有可能會使用自稱新開發出來的反艦飛彈實施打擊。」北韓當天還主張稱，前一天發射的巡弋飛彈是「地上對海上」（地對艦）飛彈。地對艦飛彈的作用是在陸地上打擊艦艇。北韓問題專家們認為，北韓日後可能會單方面宣布「海上國境線」和「南方國境線」。

韓國軍方人士稱：「從金正恩口中說出延坪島、白翎島這些具體地名實屬罕見。」分析稱，金正恩提及延坪島與白翎島目的是推高該地區的軍事緊張程度，為今後北韓在該地區強行發動挑釁製造理由。

當天，金正恩表示：「韓國傀儡跳腳地試圖固守既沒有國際法依據，也沒有合法名分的幽靈線『北方界線』，拿三國漁船及船舶管制和海上巡邏等當藉口，派出各種戰鬥艦船侵犯我方水域，嚴重侵犯主權是不爭的事實。」

但韓國梨花女子大學教授朴源坤（音）表示：「我認為，打嘴炮的可能性很大」，「如果當真要點名延坪島與白翎島水域並發動炮擊等局部挑釁，不會如此公開提及，而會嘗試突襲。」言下之意，就北韓立場而言，沒有理由在實際挑釁前發表這種公開言論促使韓美加強應對態勢。