快訊／證實了！民進黨不分區被提名人陳俊翰過世 感冒引起併發症「享年40歲」 @ChinaTimes

民進黨排名第16的不分區立委、中研院學者陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。而民進黨今（15）日也發布聲明指出，陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世。而陳俊翰的家人也在陳俊翰臉書上表示，「縱使萬般的不捨，我們只能祈禱俊翰可以忘記病痛，前往更美好的地方」。

陳俊翰的家人在陳俊翰臉書上代發文表示，「各位關心俊翰的朋友們，俊翰於二月十日傍晚感到身體不適，緊急送至台大醫院新竹分院急診處就醫，雖經多名醫療人員極力搶救後，仍然於二月十一日凌晨離開了我們」。他們直言，「縱使萬般的不捨，我們只能祈禱俊翰可以忘記病痛，前往更美好的地方」。

同時他們也指出，「我們將於二月十六日移靈新竹市生命紀念園區（106靈堂），並於二月二十七日早上十點進行公祭儀式，讓關心俊翰、與俊翰一起走過每一個重要人生階段的好朋友們，可以一起來，陪他走過人生的最後一哩路」。

最後陳俊翰的家人也懇請各位朋友們，「盡可能的給家屬們一些時間與空間來緬懷我們的俊翰。後續治喪事宜會由民進黨中央、民進黨新竹市黨部、立法委員柯建銘總召服務處與陽明交通大學林志潔教授共同商議處理，家屬也在此感謝所有人的協助、理解與體諒」。