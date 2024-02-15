通膨升息及俄烏戰爭等地緣因素干擾，讓全球3C消費產業需求疲弱，過去幾年高度成長的軟板產業也因新產能陸續開出，面臨產能過剩、殺價競爭，台郡如何因應產業競爭成為今天線上法說會法人關注焦點。

熊雅士表示，台郡所處的消費型電子產業在2020至2022年疫情期間帶來高度的成長後，2023年進入調節而需求疲軟，導致公司營運下滑，軟板領域的確有產能過剩疑慮，亦確實有價格競爭壓力，不過，目前消費電子軟板供應量較大、且可以做高階產品主要是3家軟板廠：臻鼎-KY(4958)、台郡與東山精密，相較於同業，台郡因產品聚焦，可以靈活調度因應產業變化，以高度自動化提升生產效率，並以過去3到5年累積的高頻傳輸技術基礎進行產品結構調整，不衝刺營收，而是比獲利，我們有信心在接下來產業調整期，獲利能力應該不會輸給同業。

軟板產業面臨產能過剩壓力，台郡也調整過去兩年高資本支出策略，預估今年資本支出約6億元。

台郡2023年合併營收為327.29億元，年減18.3%，合併毛利率為14.8%，年減2.2個百分點，營業淨利率為5%，年減3.8個百分點，稅後盈餘為20.67億元，年減41.3%，每股盈餘為6.45元，其中2023年第4季合併營收為84.98億元，季增6.1%，年減23.6%，終端消費疲弱，致使單季合併毛利率為16%，季減2個百分點，年減0.1個百分點，營業淨利率為6.6%，季減1.7個百分點，年減1.4個百分點，稅後盈餘為6.3億元，季減18.7%，年增15.9%，單季每股盈餘為1.96元。

若以智慧型手機新舊機佔比來看，去年第4季新機佔台郡通訊產品營收比重約7成，平板及NB各約佔台郡營收比重26%，高頻相關產品佔台郡營收比重約35%到40%。

展望未來，熊雅士表示，2024年雖面對產業衰退疑慮，台郡將以數年前即開始研發的高頻傳輸技術，開發因AI帶來巨量及高速運算市場發展後將產生的訊號傳輸需求，2024年營運重心將專注開展傳輸技術整合及產品結構調整佈局，滿足客戶傳輸解決方案需求。