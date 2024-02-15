美國太空探索科技公司SpaceX的獵鷹9號火箭，搭載由直覺機器公司（Intuitive Machines）所打造的月球探測器，已成功在美東時間15日凌晨1時05分（台灣時間15日下午2時05分）升空。這是美國逾半世紀以來首次嘗試登月，如果一切順利，將在本月22日登陸月球表面。
據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、天文網站Space.com報導，這艘登月艇「奧德賽號」（Odysseus）原訂14日凌晨從美國航太總署（NASA）位在佛州的甘迺迪太空中心，搭乘SpaceX的獵鷹9號（Falcon9）火箭升空，但因技術問題在發射前緊急喊卡。
15日SpaceX再次嘗試發射，奧德賽號在升空48分鐘後與火箭分離，開始自主飛行，預計將在下周四（22日）進入月球軌道並嘗試降落，在距離月球南極約186英里（約300公里）處著陸。
這次登月行動雖然由民間公司主導，但NASA提供了部分資金，登月艇上也攜帶了6台NASA的儀器，目的是在美國正式展開新一輪載人登月任務前，協助測試所需技術。
而這也是美國自1972年「阿波羅17號」（Apollo 17）登月以來，首度執行登月計畫，也是民間企業第一次嘗試登月。目前只有美國、俄羅斯、中國、印度和日本成功將登月艇送上月球表面，其中只有美國太空人踏上月球。
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