民進黨不分區立委第16名、中研院學者陳俊翰今（15）日驚傳過世，民進黨證實，陳俊翰疑似因感冒引起併發症10日送急診搶救，於11日凌晨不幸逝世。陳俊翰年前曾接受《鏡週刊》專訪，談及從小多次病危經歷，但從未想過留下遺言，頂多跟母親說別太難過；他當時還微笑說：「我媽就跟我講：『你死了我才不會難過，我會放鞭炮慶祝。』這樣她就解脫了。」一句玩笑話如今聽來更加傷感。

圖為民進黨不分區立委參選人陳俊翰（右）在2024大選期間，出席民進黨「照顧這一代．守護下一代」記者會，說明各項競選政策。（報系資料照/陳俊吉攝）

民進黨今發布新聞稿，陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2/10前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2/11凌晨不幸逝世。享年40歲。陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），全身上下只剩下眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，在台大雙主修法律、會計系後，成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，返國後擔任中研院法學所博士後研究員。專長是國際人權法，也是身心障礙權益政策的倡議者。

中華民國肌萎縮症病友協會法律顧問陳俊翰律師（左）和母親（右）1月30日出席「和時間賽跑，認識SMA脊髓性肌肉萎縮症」記者會。（資料照/姚志平攝）

陳俊翰在2024年被列入民進黨不分區立委第16名走入大眾視野，罹患罕病仍堅持的勵志故事，也被稱是台版「非常律師」。雖未能進入國會，但陳俊翰在選後遭大陸媒體人王志安(王局)在《賀瓏夜夜秀》上嘲諷，幽默、大度的回應廣獲網友好評。

民進黨不分區立委提名人、律師陳俊翰(右二)於11日不幸逝世。圖為2024大選期間，陳俊翰及其他不分區提名人出席造勢活動。(資料照/翻攝自郭昱晴臉書)

《鏡週刊》過年前曾刊登專訪陳俊翰文章，他談及大學二年級時電暖毯著火，卻因為帶著呼吸器，無人聽到呼救。陳俊翰回憶，當雙腿被燒的感覺從劇痛變成一股電流麻痺感時，當時的心情只覺得好笑：「我一直覺得我應該是在醫院過世，沒想過我會直接被火葬。」還講了地獄哏，那天是中秋節，「我們家沒烤肉，所以烤我。」

專訪中也提到，陳俊翰一歲前就發病，當時醫生曾認為他活不過4歲。他從小經歷過多次病危，曾經怨恨上天對他不公平，也有過放棄生命的念頭，寫紙條要母親別救他。對自己的生命有所轉念，是因為國小六年級的一場大病。當時陳俊翰因肺炎需要呼吸器，在新光醫院早產兒病房住院兩個月，看到保溫箱裡全身插滿管子的生命，來不及哭也來不及笑就離開人世，聽到那些嬰兒的父母一次又一次的哭聲，「可以體會到當父母的心痛，很撕心裂肺的那種哭，所以我知道有更多比我不幸、遭受苦難的人。」

《鏡週刊》在訪談中曾問陳俊翰，可有想過遺言？他說從沒想過，頂多跟母親說別太難過，又面露微笑地說：「我媽就跟我講：『你死了我才不會難過，我會放鞭炮慶祝。』這樣她就解脫了。」