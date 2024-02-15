今（15）日開工日清晨氣溫仍偏低，最冷在新竹10.7度，白天各地25至29度，但晚間因鋒面通過及東北季風增強，北部將出現天氣將轉涼，前氣象局長鄭明典也指出，從衛星雲圖觀測北風前緣出現「滾軸雲」，代表北風將快速南下。

前氣象局長鄭明典今天傍晚在臉書分享圖片，指出台灣北部外海出現「滾軸雲」，解釋圖中箭頭所指接近平行的條狀雲，是北風快速往南，較冷較重的北風舉生前方水面的暖空氣，暖空氣被舉升凝結成雲，同時因為上下風速的差異而產生長軸狀旋轉，是謂滾軸雲！

鄭明典預估，這股北風在晚上8點左右就會接觸台灣本島的陸地，天氣將有變化，提醒民眾注意。

中央氣象署表示，今天白天各地大多為多雲到晴的天氣，各地高溫25至29度，夜晚清晨低溫中部以北及東北部普遍在13至15度，其他地區16至19度，西半部日夜溫差大，晚起鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭天氣將明顯轉涼，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。