認了自導自演！晚安小雞、阿鬧「下跪道歉」 求柬埔寨原諒畫面曝 @ChinaTimes

台灣網紅「晚安小雞」前幾天前往柬埔寨開直播，聲稱在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，這一事件在網路上引起了廣泛的討論，然而許多疑點開始浮出水面。如今，晚安小雞因疑似自導自演而遭當地警方拘留。而《柬中時報》最新釋出的畫面顯示，晚安小雞和阿鬧兩人還在警局下跪，希望能夠得到柬埔寨當局的諒解。

西哈努克省省長郭宗朗在省警察局召開記者會，對台灣網紅「晚安小雞」發佈造假影片一事進行了詳細說明，晚安小雞早在今年1月就開始策劃來柬埔寨拍攝造假影片的計劃。於2月11日，他們抵達金邊國際機場，隨後搭乘計程車前往金邊多個地點，包括金邊軍醫院。

郭宗朗指出，他們原計劃在軍醫院拍攝的計劃被推翻，但實地發現現場與網絡上的照片不符合預期作罷，隨後，他們前往一家被廢棄的酒店，但同樣未能實施拍攝計劃。

12日下午，他們在市中心購買了仿真槍等道具，並於當晚在一棟未完工的建築內進行了直播。其中，「晚安小雞」聲稱自己進入了一個詐騙園區，而一些身著軍裝、持有仿真槍的人員則出現在畫面中，上演了遭到追捕和毆打的情境，並假裝失聯，實際為回到飯店休息，直到13日下午，他們才再次現身直播，故意穿著被剪了大洞的衣服，展示自己受傷的情況，聲稱自己遭受暴打和電擊。

郭宗朗表示，「晚安小雞」的失聯引起了中央警方的注意，隨即展開了調查。調查結果顯示，整個事件均為自導自演。警方依法逮捕了他們，並稱，故意製造了柬埔寨社會的不安情緒，行為不可取。