國民黨立院黨團15日發起連署，要求立院提前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就農曆年前爆發瘦肉精事件進行專案報告。民眾黨立法院總召黃國昌今表示，國民黨搞到自己很尷尬，不要等到20日開議，要提早又鬧了笑話。但到目前為止，他既沒有接到書面通知，也沒有接到立法院電話通知，就等立法院長韓國瑜什麼時候要召集協商。

黃國昌今天傍晚在YT「萬事通事務所」直播節目表示，自己在協商的時候，看得出來，韓國瑜、柯建銘、傅崐萁談好、有默契要20日開議，一開始要民眾黨承受無法承受之重，「整個立法院職員沒辦法好好過年假，全都是因為民眾黨少少的8席」，他認為反正爭取到20日開議。

黃國昌說，國民黨突然又宣布17日要加開臨時會，記者這兩天在問，民眾黨團立場很清楚就是本來要16日開議，國民黨一開始就不要隨民進黨起舞，現在搞到自己很尷尬，國民黨又覺得不要等到20日，要提早又鬧了笑話。

黃國昌解釋，因為現在立法院是正式會期當中，提案要開臨時會就被人家罵說議事規則、憲法規定立法院常會、臨時會到底有沒有分清楚，國民黨鬧出來的問題變成要在2月常會時間開臨時會，難怪這兩天民進黨出來說一些酸言酸語。

黃國昌認為，如果要就提早開議，但提早開議對國民黨一定是超級尷尬，因為年前黨團協商才說16日開議，可是柯建銘、傅崐萁說不要16日開議，現在國民黨處理這件事情很尷尬。

黃國昌表示，「我今天等了一天，那國民黨到底要幹嘛？因為他們對媒體東放西放」，他到剛剛上節目以前，還在問黨團的同仁，到底收到通知沒有」黨團同仁剛剛才跟他說，聽說國民黨的提案已經送到議事處了，他請同仁給他提案內容，還是沒看到提案內容長什麼樣子，因為沒有看到，就不多加揣測。

他表示，就等韓國瑜什麼時候要召集協商，因為到目前為止，他既沒有接到書面通知，也沒有接到立法院電話通知，什麼通知都沒有，所有的消息大概都是從媒體這邊來的。